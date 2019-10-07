Стокгольм, 7 октября, 2019, 09:24 — ИА Регнум. МИД Швеции оценил рабочие переговоры США и КНДР, прошедшие в Стокгольме 6 октября, как конструктивные. Об этом сообщает KBS со ссылкой на интервью главы МИД шведской общественной телевещательной организации SVT.

Glpinagelpinagel Флаги США и КНДР

В интервью Анн Линдер отметила, что стороны по-разному оценивают результаты переговоров, достигнутых в ходе одной встречи.

Она также добавила, что Швеция окажет любую поддержку, если КНДР и США решат провести еще одну встречу.

Глава МИД напомнила, что представители двух стран могут провести еще одну встречу через две недели или два месяца, однако точная дата переговоров полностью зависит от решения двух стран.