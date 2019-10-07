Сложно попасть в Саранск случайно. Расположенный в двух часах от Пензы, четырех часах от Нижнего Новгорода и в шести часах от Казани, город не является транспортным хабом. Но туристу точно стоит найти время, чтобы посетить столицу республики Мордовия, — понять, что такое капиталистический реализм в архитектуре, оазис наследия реконструкции города среди мордовских лесов, сходить в музей Эрьзи и попробовать мордовскую кухню.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Торговый центр Саранска

Вообще, Саранск является одним из старейших городов Среднего Поволжья и состоял в числе городов, принимавших матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Город был основан в 1641 году на пересечении крупных торговых путей, которые соединяли Москву с Астраханью, а Казань с Крымом. В 1934 с образованием Мордовской Автономной ССР Саранск стал столичным городом и начал активно развиваться: открывались станции, комбинаты, фабрики, строились дома, появлялся новый транспорт, росло число культурно-просветительских учреждений, вступил в эксплуатацию железнодорожный вокзал.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Здание железнодорожного вокзала Саранска

Если вы выбрали железнодорожный вариант туризма, то первым делом вас встретит здание вокзала, которое было построено в 1893 году. С тех пор за годы своего существования оно не раз реконструировалось и расширялось. В 2017 году перед проведением в городе Чемпионата мира по футболу вокзальный комплекс был модернизирован: отремонтированы посадочные платформы, пешеходный пост, построен новый досмотровый павильон, помещение адаптировали для лиц с малой мобильностью. С него и начинается наше знакомство с капиталистическим романтизмом, или капромом.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Вид на одну из улиц города

Приезжая в Саранск, первое, на что обращаешь внимание, — его архитектура. За последние пятнадцать лет внешний вид города значительно поменялся. В начале нулевых местная власть активно начала развивать строительство, чтобы у города появился образ энергичного мегаполиса.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Памятник «Навеки с Россией»

Начать прогулку можно с изучения истории мордовского народа, которая неразрывно связана с историей России. Несмотря на то, что упоминания о мордовцах появляется уже в VI веке, у этой этнографической группы не было своего государства. Только в XVI веке мордовские земли вошли в состав Русского государства. В честь многовековой дружбы мордовского и русского народов в 1986 году был открыт монумент «Навеки с Россией». Это две бронзовые скульптуры женщин, символизирующих Россию и Мордовию, которые держат в руках колос пшеницы.

Мордовская культура — пример развития этноса, не потерявшего свой самобытный облик в пределах другого государства.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Мордовское подворье

Еще один символ единения мордовского и российского народов — музейно-этнографически комплекс «Мордовское подворье». Это импровизированная деревня, состоящая из жилых и хозяйственных национальных построек (баня, кузница, скотный двор, амбар). Помимо этого, на территории комплекса есть огород, искусственный пруд и небольшой водопад. Но центральным строением подворья является ресторан, где гости могут попробовать национальную кухню: медвежью лапу, котлеты из мяса кабана, студень, форшмак, гороховый суп в хлебе и, конечно же, домашние настойки.

Именно здесь, пробуя местные блюда, окунаясь в быт мордовских деревень, можно в полной мере прочувствовать мировоззрение мордовцев — это гостеприимные и радушные люди с чувством собственного достоинства, трудолюбивые и рачительные.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Церковь Иоанна Богослова

Религия в Мордовии представлена всеми основными направлениями: здесь можно встретить и христианство, и буддизм, и ислам, и иудаизм. Но большая часть населения —православные. В городе много церквей, но в основном они являются новоделами, которые не представляют особого интереса. Однако есть пара исключений, ключевыми из них являются церковь Иоанна Богослова и Кафедральный собор Феодора Ушакова.

Несмотря на то, что в советское время количество религиозных сооружений в Саранске сократилось почти в три раза, в городе осталась церковь, которую отстояли жители. Это церковь Иоанна Богослова. Она была построена в 1693 году, и это самое старое сохранившееся здание в Мордовии. Несмотря на это, церковь всё еще действующая и включена в реестр памятников архитектуры федерального значения. Много лет она выполняла функции кафедрального собора Саранской и Мордовской епархии, но со временем перестала вмещать всех прихожан в силу своей небольшой площади.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Кафедральный собор Феодора Ушакова

В 2006 году состоялось торжественное открытие кафедрального собора Феодора Ушакова — канонизированного адмирала Российского флота. Ковчег с его мощами — одна из главных святынь собора. Высотой в 63 метра, он является самым высоким в Поволжье и вмещает три тысячи прихожан. Собор Феодора Ушакова в стиле крестово-купольного ампира голубого цвета на фоне такого же голубого неба выглядит гармонично и созвучно новой архитектуре города.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Торговый центр Саранска

Возвращаясь к разговору об активной застройке города в последние пятнадцать лет, стоит отметить, что большинство зданий воздвигается в стиле капрома. Это достаточно спорный в профессиональной среде стиль архитектуры, поскольку он считается кричащим и аляповатым. Однако многие туристы ставят Саранск в топ городов с неординарной архитектурой. Капром возник после распада СССР в начале 1990-х годов, когда градостроительство никто не контролировал и внешний вид зданий определялся только вкусом заказчика. Именно поэтому отличительной особенностью капрома является избыток украшений (яркие цвета, башенки, облицовка кафелем и т.д.).

Сергей Потеряев ИА REGNUM Улица Саранска

Защитники этого направления в архитектуре говорят о том, что, как бы ни выглядели здания, они отражают историю и развитие российского общества в определенный период времени и являются культурным артефактом. Также этот стиль считается самым толерантным в архитектуре. Саранск в этом плане является памятником комплексной застройки подобного типа. Своеобразный архитектурный ансамбль из хаоса стилей, которые собрал в себя капром.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Главпочтамт

Например, одним из новых зданий в стиле капрома является здание Почты России. По словам генерального директора ФГУП «Почта России», это самый современный и высокотехнологичный почтамт в стране. Туристов может привлечь наружный лифт, из которого можно полюбоваться видом на город.

Сергей Потеряев ИА REGNUM МГУ им. Н. П. Огарева

Продолжаем дальше прогулку по центру в поисках архитектуры. На очереди двойник московского МГУ. В Саранске шесть высших учебных заведений и десятки средних специальных. Корпуса учебных заведений разбросаны по всему городу и ближайшей местности, поэтому на улицах часто встречаются студенты: и местные, и иногородние, и иностранные. Крупнейшим вузом является Мордовский ГУ. Его строительство означало в свое время выход на новый уровень образованности мордовского населения. Сегодня университет ведет набор по самым разным специальностям: архитектурно-строительным, биотехнологическим, математическим, филологическим, экономическим, юридическим и т.д. Обучается в нем около 5000 студентов.

МГУ им. Н. П. Огарева также является примером смешения стилей (на этот раз капрома и сталинского ампира). Заметив сходство в аббревиатуре, архитекторы решили обыграть это сходство и во внешнем виде главного корпуса учебного заведения. Это самое высокое здание в Саранске (90 метров) со смотровой площадкой на верхнем этаже.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Советская площадь

Главная площадь столицы Мордовии — Советская площадь. Несмотря на название, она существует с XVII века и за годы существования сменила несколько наименований. Но всегда на ней находились главные административные здания, создающие архитектурный ансамбль из разных эпох, сейчас это: Администрация городского округа Саранск, Государственное Собрание Республики Мордовия, Дом Республики, а также памятник Ленину, Ленинский сквер и книжный магазин. В XIX веке на площади располагался самый настоящий базар — более ста лавочек с сырами и колбасами, кренделями и булочками, картинами и посудой, овчиной, железом, кузнечными изделиями и многим другим создавали шумное разноголосье в центре города. Сегодня же здесь во время праздников и демонстраций, как это принято практически во всех постсоветских городах, проходят гуляния, митинги и другие массовые мероприятия

Сергей Потеряев ИА REGNUM Дом Республики

Композиционный центр ансамбля на Советской площади — Дом Республики. Спроектированное Гарольдом Исаковичем в 1987 году, здание является прекрасным примером советского модернизма, в котором было построено большинство административных зданий страны того времени. В простонародье его называют Белым домом. По задумке архитекторов, конструкция здания должна напоминать развевающийся на ветру флаг.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Администрация городского округа Саранск

Здесь же, на Советской площади, находится одно из самых старых зданий города — Администрация городского округа Саранск. Оно было построено в 1916 году. Это здание интересно тем, что именно в его стену мордовцы закладывают капсулы с письмами потомкам. Первая была заложена в 1967 году и вскрыта в 2017, теперь местное население ждет 2050 года, чтобы прочитать новое письмо из прошлого.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Музей военного и трудового подвига 1941–1945 годов

Мордовия, как и вся страна, принимала участие в Великой Отечественной войне. В 1995 году к 50-летию Победы был открыт один из молодых музеев Мордовии — музей военного и трудового подвига 1941−1945 годов. Его внешний вид имеет национальный колорит: очертания музея напоминают карту Мордовии, в центре кровли располагается башенка в виде кокошника. Экспозиции представляют личные вещи солдат, их оружия, письма, награды, различные документы и фотографии, картины, скульптуры и книги.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Символ чемпионата мира по футболу — 2018 — волк Забивака

Заканчивает наслоение времен на Советской площади — оставшаяся скульптура волка Забиваки. Все дело в футболе. Саранск считается одним из самых загадочных городов, выбранных для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В нем не было спортивной инфраструктуры и сильной футбольной команды, но выбор был сделан в ее пользу. За пять лет Саранск успел подготовиться в Чемпионату: построили стадион, обновили здания железнодорожного вокзала и аэропорта, создали объекты транспортной инфраструктуры, провели реконструкцию тренировочных площадок для команд.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Стадион «Мордовия Арена»

Главным объектом Чемпионата в Саранске стал стадион «Мордовия Арена». Он выполнен в форме солнца — национального символа мордовского народа. Красный цвет так же отсылает к солярному знаку. Издали стадион выглядит очень эффектно, особенно учитывая, что город не изобилует хорошей современной архитектурой. Конструкция из бетонного основания плавно переходит в навес и создает ощущение воздушности. Стадион был построен в формате трансформера: после завершения Чемпионата часть трибун была разобрана, а вместимость арены сокращена. Раньше на месте «Мордовия Арена» было болото, сейчас же — целый микрорайон. Рядом с ареной построены новые жилые дома и торговые центры. Обычная история наследия Чемпионата мира по футболу в России.

Сергей Потеряев ИА REGNUM «Саранск Арена»

Мордовия, как говорят местные власти, это территория спорта. В республике много спортивных объектов, которые принимают крупные мероприятия. К примеру, мордовская школа спортивной ходьбы считается одной из лучших в мире.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Вид на Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей

Сергей Потеряев ИА REGNUM Государственный музыкальный театр имени И. М. Яушева

Главной культурной точкой города является Государственный музыкальный театр имени И. М. Яушева. В его репертуар входит оперы, оперетты, мюзиклы, балет, спектакли для детей и концерты классической музыки. Театр был основан в 1935 году и за время своего существования множество раз реорганизован и переименован. С 2010 года театр находится в здании, выполненном опять же в эклектическом капроме: его архитектура сочетает в себе классицизм и хайтек и напоминает дворец. Именно это стало поводом для насмешек в аляповатости и неуместности архитектуры на важных культурных объектах

Сергей Потеряев ИА REGNUM Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи

Закончить свою прогулку можно в музее имени С. Д. Эрьзи, где представлено самое крупное собрание произведений знаменитого скульптора XX века. Степан Дмитриевич Эрьзя — наверное, единственный мордовский художник, получивший мировую известность. Он работал в стиле модерн и в своем творчестве анализировал человеческую натуру, эмоции и чувства людей. Экспозиция состоит и из произведений искусства (скульптуры, живопись, графика), и из предметов быта скульптора (личные вещи, образцы материалов, фотографии). Как и везде в Мордовии, в музее Эрьзи вы столкнетесь с национальным гостеприимством — вас встретят доброжелательные служительницы залов, готовые рассказать и о выставке, и о сувенирах в магазинчике музея.