Иркутск, 7 октября, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Махинации с валютной выручкой от продажи леса выявили сотрудники Иркутской таможни. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба ведомства.

(сс) Евгений Фельдман Вагон с лесом

В заявлении говорится, что в результате проверки были заведены уголовные дела в отношении двух фирм, занимающихся экспортом леса.

Сообщается, что представители фирм заключили контракты на поставку пиломатериалов в Афганистан, но в положенный срок валютная выручка не поступила на расчетные счета компаний.

Общая сумма невозвращенных средств оценена в 228 млн рублей. Заведены уголовные дела по части 1 статьи 226.1 (Контрабанда стратегически важного товара в крупном размере) и по пункту «а» части 2 статьи 193 (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте).