Украина, 7 октября, 2019, 09:05 — ИА Регнум. В Одесской области возле села Каролино-Бугаз столкнулись автомобили ВАЗ и Opel, сообщили 6 октября в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

По последним данным, 60-летний водитель ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в Opel.

«От полученных травм… мужчина погиб на месте. По предварительному заключению врачей, он был в состоянии алкогольного опьянения», — сказано в сообщении.

Водитель Opel и три пассажира госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В числе пострадавших — десятилетний ребёнок и младенец.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области на международной трассе Киев — Чоп произошла авария с участием военного тягача.

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