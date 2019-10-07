Москва, 7 октября, 2019, 09:56 — ИА Регнум. В Москве с начала кампании по вакцинации от гриппа (с 4 сентября) прививку сделали более 1,5 москвичей, сообщается на портала мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Сделать прививку от гриппа можно в 500 местах: в мобильных пунктах у метро и МЦК, в поликлиниках и в МФЦ. Чтобы пройти бесплатную вакцинацию, при себе нужно иметь паспорт.

Врачи считают, что вакцинация — самый эффективный способ защиты от гриппа и его осложнений. Эффект наступает через 14 дней после вакцинации и длится около года.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор обратился к гражданам с просьбой надевать маски во время подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, чтобы защититься от заражения инфекцией.

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