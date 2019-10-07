Благовещенск, 7 октября, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Супружеская пара из Благовещенска спасла от верной смерти девочку-подростка, находившуюся в состоянии сильнейшей алкогольной интоксикации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пустые бутылки

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Супруги ехали на машине мимо заброшенного здания в Благовещенске и обратили внимание на группу подростков, явно нетрезвых. В здании они обнаружили сильно пьяного мальчика, который был в сознании, а также девочку, которая лежала на полу и не подавала признаков жизни. Взрослые вызвали полицию и скорую помощь. По приезде медики сразу приступили к реанимационным мероприятиям, так как девочка уже не дышала. В самом здании полиция обнаружила много пустых бутылок от алкоголя.

В настоящее время проводится проверка по факту.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье пьяный 12-летний подросток угнал и разбил автомобиль.