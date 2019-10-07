Киев, 7 октября, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Украина и США могут создать совместный следственный комитет, который займётся расследованием дела, в котором фигурируют вице-президент США Джо Байден и его сын Хантер Байден. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 6 октября в интервью японскому изданию Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, комиссия будет создана, если прокуроры США захотят провести расследование, основанное на международном праве и в соответствии с внутренним законодательством Украины.

Напомним, в том же интервью Зеленский опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление, требуя провести расследование этого скандального дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что правоохранительные органы начали аудит всех дел, которые касались компании Burisma, где работал Хантер Байден. По результатам аудита будет принято решение о пересмотре этих дел.