Ульяновск, 7 октября, 2019, 08:28 — ИА Регнум. В Ульяновской области начинался основной осенне-зимний сезон охоты. Разрешено охотиться на пернатую и пушную дичь, косулей, лосей, кабанов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минприроды региона.

Давид де Конинк. Охотничьи трофеи и собака на фоне пейзажа

Охотиться на пернатую дичь разрешено до 15 ноября 2019 года, на пушную дичь — до 29 февраля 2020 года, на косулю, лося и кабана (загоном) — до 31 декабря 2019 года, на кабана охота пассивным способом — до 29 февраля 2020.

По данным ведомства, в настоящее время в Ульяновской области насчитываются 44 охотничьих хозяйства и порядка 32 тыс. зарегистрированных охотников. В сезоне охоты 2019−2020 года установлены квоты на добычу 172 лосей и 488 косуль.

Отметим, что 26 сентября в ходе совместных мероприятий охотничьего надзора региональных минприроды и Росгвардии за нарушение правил охоты и транспортировки оружия задержан житель Ульяновска. По данным ведомства, мужчина был в автомобиле на территории общедоступных охотничьих угодий «с собранным, незачехленным охотничьим оружием и без разрешения» на охоту. Оружие изъято, возбуждено административное дело. Злоумышленнику грозит штраф.

Напомним, что помимо госохотнадзора, в регионе проводится производственный охотничий контроль: охотник обязан по требованию инспектора предъявить охотничий билет и путёвку, разрешение на оружие и добычу, а также для осмотра — находящиеся при себе вещи.