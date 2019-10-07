Лондон, 7 октября, 2019, 08:22 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Aston Martin представил современные реплики спорткара DB4 Zagato и высокопроизводительного суперкар DBS GT Zagato. Об этом сообщается на сайте автокомпании.

Media.astonmartin.com Aston Martin GT Zagato

Премьера автомобилей прошла в штате Род-Айленд (США). Продаваться машины будут только парами, причём их стоимость стала самой высокой в истории марки. Так, за одну пару Aston Martin GT Zagato покупателям придётся заплатить 6 млн фунтов стерлингов (около 481 млн рублей). Сообщается, что всего будет изготовлено 19 комплектов автомобилей.

Модель DBS GT Zagato является особой версией DBS Superleggera, созданной итальянскими дизайнерами. В отличие от стандартной модели новинка имеет иную фальшрадиаторную решетку с прорезями с острыми краями и обновленную заднюю часть. Стоит отметить, что передние и задние шильдики сделаны из 18-каратного золота.

Салон авто обтянут высококачественной кожей Caithness Spicy Red.

В движение DBS GT Zagato приводит 760-сильный V12 объёмом 5,2 л с турбонаддувом.

Напомним, летом 2019 компания Aston Martin сообщила о старте проекта по строительству индивидуальных гаражей для машин своих клиентов в Пеббл-Бич, штат Калифорния. В рамках программы Aston Martin Automotive Galleries and Lairs автопроизводитель будет создавать самые разные гаражи: от минималистских гаражей, которые органично впишутся в дом клиентов Aston Martin, до отдельных строений, в которых покупатели машин британской компании смогут хранить всю свою коллекцию автомобилей.

Читайте также: Bugatti выпустит внедорожник стоимостью 1 млн долларов