Кигали, 7 октября, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Неизвестные вооруженные лица убили восемь человек и ранили ещё 18 на севере Руанды, передаёт RFI Kiswahili со ссылкой на свои источники.

Терроризм

По данным полиции, трагедия произошла рано утром в субботу, 5 октября, в округе Мусанзе. Атака была произведена одновременно в двух деревнях — Кагуху и Муфукуру, говорится в заявлении полиции. Известно, что нападавшие использовали винтовки и традиционное оружие.

По словам свидетеля, в одной семье нападавшие убили отца и его двоих сыновей.

Это третье нападение, совершенное в стране, за год, передает радиостанция. Ранее вооруженные лица атаковали деревни в районе национального парка Ньюнгве на границе Руанды и Бурунди.