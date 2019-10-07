Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 7 октября, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Строительство детской больницы остановлено в Комсомольске-на-Амуре: не хватает порядка 3 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капуста

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Власти Хабаровского края выясняют, как проект строительства больницы, не учитывающий стоимость строительно-монтажных работ и медицинского оборудования, смог пройти государственную экспертизу и получить положительное заключение. Общая стоимость строительства детской больницы составляет 5,3 млрд рублей, тогда как в проекте было согласовано только 2,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане возобновилось строительство двух больниц, длительное время на которых строительные работы не осуществлялись из-за отсутствия финансирования.