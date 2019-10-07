Омск, 7 октября, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Жители Омска в соцсетях жалуются на существенное ухудшение экологической обстановки в миллионном городе.

Скриншот со страницы паблика «Мы хотим жить в Омске!», Vk.com Смог в Омске

«Сколько раз такое было, чтобы весь город и за 100 км в радиусе до города была сплошная гарь?» — спрашивает у горожан администрация паблика «Мы хотим жить в Омске» в соцсети «ВКонтакте».

"Утром окно открываешь, запах с улицы гарью невыносимый. Ужас! Что творится!!!» — информирует подписчица паблика.

По информации других подписчиков, город накрыло смогом ещё 6 октября. Трасса на Исилькуль также была в дыму.

Ситуацию прокомментировали 7 октября в профильном министерстве. Как сообщили ИА REGNUM в минприроды Омской области, с 6 октября в городе сложились неприятные метеорологические условия. С 22:00 (местное время) 6 октября объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для предприятий юго-восточной промплощадки.

Специалисты уточнили, что вредные примеси в приземном слое накопились из-за отсутствия ветра. В том числе на ситуацию повлияло сжигание растительности в садовых товариществах в черте и вблизи города.

Автоматизированные посты в Омске фиксируют превышение ПДК взвешенных веществ, ПДК по оксиду азота, повышенные (но не превышающие ПДК) концентрации ряда соединений.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года омские общественные деятели получили газоанализаторы для мониторинга состояния атмосферного воздуха. Работать с новым оборудованием будет Омская экологическая гвардия.