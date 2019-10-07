Вашингтон, 7 октября, 2019, 06:57 — ИА Регнум. По количеству танков в ВС Россия превосходит совокупные силы всех стран НАТО. Об этом сообщает американское издание We are the Mighty.

Mil.ru Танк

По данным ресурса Global Firepower, России имеет в своем распоряжении 22 тыс. единиц танков.

Совокупная танковая мощь стран НАТО составляет только 18 тыс. танков. При этом среди европейских стран, входящих в альянс, самая большая танковая армия у Турции — 3,2 тыс. единиц.

Напомним, по данным ресурса Sina.com, китайские эксперты высоко оценивают достоинства нового танка Т-14 («Армата»).