Киев, 7 октября, 2019, 06:09 — ИА Регнум. Вооруженные националисты «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыли к окрестности поселка Золотое, откуда 7 октября должны быть выведены подразделения ВСУ. Видеообращение лидера группировки и экс-депутата Верховной рады Андрей Билецкого по этому поводу выложено на видеохостинге YouTube.

Mil.gov.ua Украинский военный

По словам Билецкого, киевская власть предала местных жителей, которые обратились к нему с просьбой о защите от «сепаратистов».

"Верю в то, что единая Украина без каких-либо политических дрязг и предпочтений, борясь против «Минска», сломает эту позорную формулу (Штайнмайера — прим.). Верю, что не будет отведены (войска ВСУ — прим. ИА REGNUM), а будет лишь великая украинская победа», — заявил лидер подразделения «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, назначенный на 7 октября взаимный отвод войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское является условием продолжения мирных переговоров в рамках «нормандского процесса».