Владивосток, 7 октября, 2019, 05:51 — ИА Регнум. Консалтинговый центр Expert Group оценил эффективность работы депутатов Заксобрания Приморья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zspk.gov.ru Заседание Законодательного собрание Приморского края

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Оценке подверглись 37 из 40 депутатов: эксперты не стали оценивать работу спикера, а также депутата, избранного 8 сентября 2019 года на довыборах, и депутата, находящегося под следствием.

Оценка строилась по четырём модулям: функциональный, представительный, информационный и экспертный. Наибольшее количество баллов, по мнению экспертов, набрал Дмитрий Новиков, за ним идут депутаты Сергей Ищенко и Игорь Чемерис.

В первой десятке оказались депутаты только «Единой России» и КПРФ. Другие партии не добились высоких показателей эффективности своих депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровской краевой думе все ключевые посты достались представителям ЛДПР.