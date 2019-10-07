Новосибирск, 7 октября, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Тёплые выходные в Новосибирске, согласно прогнозам синоптиков, переходят в такую же тёплую рабочую неделю, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Западно-Сибирского гидромета, днём 5 и ночью 6 октября в Новосибирской области было без существенных осадков. Температура воздуха составила днём +15… +23 °C, ночью +2… +9 °C.

Сегодня, 7 октября, в городе Новосибирске ожидается без осадков, температура воздуха днём +14… +20 °C.

По словам дежурного синоптика Гидрометцентра России Натальи Ананьевой, над югом Урала и Сибири установился обширный антициклон.

«Аномально тепло будет и на юге западной Сибири. Днем до + 15 °C, местами столбики термометров поднимутся до отметки + 20 °C. И это в начале октября. Не иначе как «бабье лето», — отмечала Ананьева перед выходными днями.

По данным «Вестей Новосибирск», во вторник, 8 октября, бабье лето в регионе продолжится. Правда, станет немного прохладнее — до +19 °C, но по-прежнему солнечно и ясно.

«Со среды по пятницу, 11 октября начнётся незначительное похолодание, однако ниже +12 °C днём синоптики не прогнозируют, — пишет СМИ. — Погода испортится к предстоящим выходным. В субботу, 12 октября, будет пасмурно и не теплее +10 °C, а прогноз на воскресенье: +13 °C и облачно с прояснениями».