Пекин, 7 октября, 2019, 05:26 — ИА Регнум. В общей сложности 605 тыс. человек посетили 11 муниципальных парков Пекина, а также Музей китайских садов и ландшафтной архитектуры на третий день празднования Дня образования КНР, сообщает агентство Синьхуа.

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По информации Пекинской муниципальной администрации парков, почти 50 культурных мероприятий и акций прошло в этих парках для привлечения посетителей. Несколько парков провели цветочные тематические фестивали, включая Пекинский ботанический сад Тяньтань (Храм неба) и Чжуншаньский парк.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пекине специально к торжествам по случаю 70-й годовщины со дня образования КНР был открыт лесной парк Байхэ площадью 120 га.