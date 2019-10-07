Пекин, 7 октября, 2019, 05:05 — ИА Регнум. В общей сложности 2013 человек умерли в Китае от инфекционных заболеваний в августе 2019 года, сообщает 5 октября агентство Синьхуа.

В больнице

По данным Национальной комиссии здравоохранения, в общей сложности 716 823 случая инфекционных заболеваний было зафиксировано в Китае за указанный месяц. Всего 12 случаев заболевания холерой было зафиксировано и ни одного случая чумы. Смертей от этих заболеваний также зафиксировано не было. Обе эти инфекции относятся к Классу А.

Заболеваний инфекциями Класса В было зафиксировано 319 926 случаев, которые привели к 2006 смертям. Наиболее частыми причинами смерит в этом классе стали вирусный гепатит, туберкулез, сифилис, гонорея и дизентерия, на которые приходится 93% случаев.

От инфекций Категории С в августе скончались семь человек. На энтеровирусный везикулярный стоматит, инфекционную диарею и грипп пришлось 94% всех смертей.