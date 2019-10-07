Хабаровск, 7 октября, 2019, 04:48 — ИА Регнум. Родители школьников в Аяно-Майском районе Хабаровского края забили тревогу: с этого учебного года школьные обеды в школах стали платными, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Andshel Школьная столовая

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В прошлом году средняя стоимость завтрака здесь была 25 рублей, а обеда — 64,42 рубля.

С начала нового учебного года цена в среднем выросла до 91,44 рубля и 126,46 рубля соответственно. Причём в удалённых населённых пунктах обед стал стоить ещё больше — до 133, 33 рубля.

Если в прошлом году родители платили за завтрак, а обед был бесплатным, то с нового года всё изменилось — завтрак стал бесплатным, а за обед теперь приходится платить. Для многих многодетных семей, которые ранее попадали под льготы, такие расходы стали неподъёмными.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя стоимость завтрака и обеда в школах Красноярска составляет соответственно 70 и 100 рублей.