Белогорск, Амурская область, 7 октября, 2019, 04:09 — ИА Регнум. Коммунальная авария в Белогорске Амурской области привела к аварийной остановке котельной «Районная», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Monoklon Котельная

Читайте также: В Приамурье начался отопительный сезон

Из-за прорыва теплотрассы энергетикам пришлось приостановить работу котельной «Районная» и заняться переключением на резервную схему теплоснабжения. В результате аварии без тепла остались 63 жилых многоэтажных дома и 15 социально-значимых объектов. В настоящее время теплоснабжение восстанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье отопительный сезон в десяти муниципалитетах начался 24 сентября, когда на улице установилась температура воздуха ниже + 8 градусов по Цельсию.