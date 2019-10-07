Казань, 7 октября, 2019, 03:53 — ИА Регнум. Глава минсельхозпрода Татарии Марат Зяббаров на еженедельном совещании выходного дня рассказал о ходе полевых работ, проблемах и предварительных итогах по урожаю в 2019 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

MarkusHagenlocher Уборка сахарной свеклы

Отметив, что неделя была благоприятна для уборки овощей и сахарной свеклы, Зяббаров уточнил, что «темпы уборки рапса и подсолнечника были ниже из-за повышенной влажности убираемых культур».

Всего на 5 октября 2019 года в регионе было убрано 33,8 тыс. га сахарной свеклы — 53% с урожайностью 433 ц/га (в целом 1 млн 464 тыс. тонн) и выработано 74,2 тыс. тонн сахара, что на 5,2 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Также было убрано картофеля на площади 4,4 тыс. га — 83% (накопано 127 тыс. тонн) при урожайности 287,6 ц/га, что на 11,5 ц/га больше, чем в 2018 году.

По ранним зерновым было собрано 4250 тыс. тонн и ещё 200 тыс. тонн ожидается после уборки кукурузы.

Похвалив Тукаевский район, собравший 175,3 тыс. тонн зерновых, министр отметил, что у муниципалитета остальные территории могут перенять и опыт в части сельхозземель.

«У нас около крупных городов имеются необрабатываемые, проблемные земли, которые имеют недобросовестных собственников. А руководство Тукаевского района нашло решение и в этом вопросе. Введены в оборот свыше 5 тыс. га проблемных земель. Было бы полезным изучить опыт тукаевцев тем районам, где присутствуют проблемы с собственниками сельхозземель», — уточнил Зяббаров.

Напомним, погода в текущем году в Татарии была неблагоприятной, поэтому темпы уборки были ниже. Также погибла часть озимых, принеся ущерб республике на 1,5 млрд рублей.