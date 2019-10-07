Владивосток, 7 октября, 2019, 03:53 — ИА Регнум. Активисты межрегионального общественного движения «Убитые дороги» составили антирейтинг качества российских дорог, в котором Владивосток стал лидером, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Также в числе лидеров антирейтинга заявлены Ярославль и Смоленск. Как рассказал депутат Госдумы Александр Васильев, руководитель движения «Убитые дороги», оценка состояния дорог проводилась в рамках нацпроекта во всех субъектах России. Качество дорог оценивали эксперты автодорожных вузов страны. Было проверено более 1,5 тысяч дорог.

«Одной из основных причин низкого качества дорог, в первую очередь в городах-лидерах антирейтинга, является отсутствие квалифицированных подрядчиков, а также неграмотные чиновники, не владеющие ситуацией по состоянию дорог в конкретном городе», — заявил Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отчитал главу Владивостока Олега Гуменюка за отсутствие ответственности при выборе подрядчиков, выполняющих ремонт дорог города Владивостока.