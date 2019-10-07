Омск, 7 октября, 2019, 03:21 — ИА Регнум. Заявка на проведение молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года в Омске согласована на федеральном уровне. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Хоккей

Омск примет МЧМ-2023 вместе с Новосибирском. 4 октября на заседании под руководством вице-премьера РФ Ольги Голодец в Москве губернатор Омской области Александр Бурков подтвердил готовность региона обеспечить соблюдение всех требований, установленных Международной федерацией хоккея. Власти региона гарантировали софинансирование части расходов.

Строительство нового ледового дворца «Арена — Омск» гарантирует компания «Газпром нефть».

Читайте также: На строительство «Арены-Омск» из облбюджета направят 750 млн рублей

Федерация хоккея России одобрила заявку Омской области на проведение чемпионата. Также принято решение создать общефедеральный оргкомитет по проведению МЧМ на двух площадках — в Новосибирске и Омске. Его возглавит Ольга Голодец.

«То, что у нас два сибирских города — Новосибирск и Омск — принимают участие в этом событии, — для нас это очень серьёзная планка», — отметила вице-премьер РФ, назвав МЧМ-2023 «очень важным событием».

Читайте также: В правительстве обсудили готовность Новосибирской области к МЧМ по хоккею