Вашингтон, 7 октября, 2019, 03:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал появление еще одного информатора по делу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Сообщение на эту тему появилось в Twitter’е президента США 6 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Сомнения у главы Белого дома вызвал тот факт, что у обоих выступивших против него информаторов один и тот же адвокат.

«Всех поддерживают Обама и коррумпированная Хиллари, — делает вывод Трамп. — Охота на ведьм!»

Ранее стало известно, что еще один информатор решил рассказать о давлении, оказываемом Трампом на украинского лидера. На этот раз сообщалось, что в отличие от первого информатора, собравшего слухи от различных чиновников, близких к администрации президента, его коллега имеет информацию из первоисточника.

Напомним, в США инициирована процедура импичмента в связи с якобы имевшим место давлением на Зеленского. Предположительно, Трамп хотел заставить президента Украины начать расследование в отношении сына его соперника на выборах экс-вице-президента Джозефа Байдена.