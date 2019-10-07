Омск, 7 октября, 2019, 03:05 — ИА Регнум. В Омске подвели предварительные итоги общегородского субботника, состоявшегося 5 октября. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, в субботнике приняли участие 61,4 тыс. человек, в том числе 18,5 тыс. студентов вузов, средних учебных заведений и школьников.

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По состоянию на 12:00 по местному времени было собрано и вывезено 5328 кубометров мусора, высажено более 3 тыс. деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

По словам сотрудника департамента городского хозяйства Юрия Бибика, было задействовано 619 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге осенний городской субботник назначили на 19 октября.

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