Приштина, Сербия, 7 октября, 2019, 02:49 — ИА Регнум. По результатам обработки 94,4% бюллетеней, на досрочных выборах в парламент Косово лидирует левонационалистическая партия «Самоопределение» с 25,72% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия страны.

Флаг Косово

Фактически три партии набрали приблизительно равное число голосов, отличия составили доли процентов. Так, Демократическая лига Косово набрала 25,02%, а бывшая правящая Демократическая партия Косова (ДПК) — 21,25%. Лидер ДПК Кадри Весели признал поражение.

Сторонники партии «Самоопределение» уже вышли на улицы для того, чтобы отпраздновать победу. Их лидер и кандидат в премьер-министры Косово Альбин Курти заявил о намерении как можно скорее создать правительство. По словам политика, результат выборов является «местью народа за захваченное государство».