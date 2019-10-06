Краснобаковский район, Нижегородская область, 7 октября, 2019, 02:48 — ИА Регнум. В лесном массиве Нижегородской области произошёл инцидент — охотники, вместо того чтобы предъявить запрошенные документы, избили егеря. На сегодня решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному ЧП. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК РФ по Нижегородской области.

Охотничье ружьё

Делом занимаются сотрудники Семеновского отдела управления. По факту насилия в адрес сотрудника общества охотников и рыболовов идёт доследственная проверка.

В ведомстве уточнили, что события произошли утром 28 сентября 2019 года в Краснобаковском районе. Старший егерь остановил автомобиль, чтобы проверить документы. В нём было пятеро охотников, но вместо предъявления документов они затеяли ссору, случилась драка, в которой пострадал егерь. Мужчина обратился за медпомощью.

Напомним, в июле 2019 года трагедия с участием егерей произошла в Казахстане. При погоне за браконьерами в Жаркаинском районе два инспектора получили ранения, позднее один из них умер в больнице от полученных травм.

А в марте 2019 года в Тюменской области был оглашён приговор по делу об убийстве егеря. На охоте в тёмное время суток охотник, целясь в косулю, попал в сотрудника лесного хозяйства. В итоге охотника оштрафовали на 100 тыс. рублей.