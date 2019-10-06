Москва, 7 октября, 2019, 02:01 — ИА Регнум. Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Вслед за Москвой, занимающей лидирующую позицию рейтинга с показателем 96,9 тысяч рублей в месяц, идут: Южно-Сахалинск (90,6), Салехард (88,0), Сургут (75,8) и Ханты-Мансийск (71,6). В десятку городов входят также Магадан, Санкт-Петербург, Тюмень Нижневартовск и Петропавловск-Камчатский.

Составители рейтинга рассчитали также отношение зарплаты к стоимости потребительской корзины.