Нью-Йорк, США, 7 октября, 2019, 01:07 — ИА Регнум. Вторжение необычного визитера зафиксировали камеры наблюдения одного из салонов-парикмахерских Нью-Йорка. Видео посещения салона оленем публикует 6 октября CNN.

Олень

На записи видно, как перепуганное животное влетает в стеклянную стену салона и убегает из поля зрения, оставив шокированных сотрудников и посетителей парикмахерской. Через несколько секунд олень пробегает в обратном направлении и, вместо того, чтобы ретироваться сквозь уже разбитую стену, врезается в дверь и также разбивает ее вдребезги.

С неопасными для жизни ранами одна из посетительниц была доставлена в больницу. Остальные присутствовавшие отделались легким испугом.