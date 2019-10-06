Прага, 6 октября, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Певца Карела Готта, скончавшегося 1 октября на 81-м году жизни в Праге, посмертно наградят высшей государственной наградой Чехии. Такое решение, как передает радиостанция Frekvence 1, принял президент Чехии Милош Земан.

David Sedlecký Карел Готт

«Я награжу Карела Готта орденом Белого льва первой степени в следующем году», — сказал Земан.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в Праге скончался певец Карел Готт. Смерть наступила поздно вечером, незадолго до полуночи.

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