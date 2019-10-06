Стокгольм, 6 октября, 2019, 23:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила надежду на продолжение переговоров между Северной Кореей и Соединенными Штатами, об этом 6 октября сообщает агентство TT.

Флаги США и КНДР

«Мы надеемся на то, что прояснение позиций сторон друг другу может стать основой для продолжения переговоров», — подчеркнула Линде.

Дипломат подчеркнула, что понимает серьезные расхождения между Пхеньяном и Вашингтоном, поэтому надежды на то, что точки соприкосновения будут найдены очень быстро, были бы наивными.

Напомним, ранее посол по особым поручениям министерства иностранных дел Северной Кореи Ким Мен Гиль заявил о провале переговоров с Вашингтоном, которые проходили в Швеции.