Приштина, Сербия, 6 октября, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Оппозиционная политическая партия «Демократический союз Косова» (ДСК) предварительно одерживает победу на парламентских выборах в Косово, об этом 6 октября сообщает РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Косово

«По данным обработки 5,14%, полученных с избирательных участков, ДСК получает — 21,6%, Демократическая партия Косова президента Хашима Тачи — 21,02%», — приводит издание данные избирательной комиссии.

Напомним, внеочередные парламентские выборы в Косово проводятся в связи с отставкой главы правительства Рамуша Хардинайя, причиной отставки которого стал вызов в Гаагу для дачи показаний.