Кострома, 6 октября, 2019, 23:11 — ИА Регнум. Костромские власти организовали проект по улучшению питания в детских садах и школах «Здоровое детское питание — здоровое поколение», — сообщает пресс-служба администрации города.

Mil.gov.ua В столовой

Цель программы — улучшить качество еды в школьных столовых и детских садах и составить единое цикличное меню для всех образовательных учреждений.

Предполагается, что в проекте примут участие сотрудники школ и детских садов, ученики и родители. Для обсуждения здорового и сбалансированного меню для костромских школьников и дошкольников придумали ряд мероприятий: общегородскую акцию «Эстафета здорового питания», агитбригады «Здоровая еда — здоровое поколение», фестиваль семейных традиций правильного питания, турнир по ораторскому искусству для старшеклассников «Ты есть то, что ты ешь» и многое другое.