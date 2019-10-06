Петропавловск-Камчатский, 6 октября, 2019, 23:02 — ИА Регнум. На Камчатке столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и автобус. Об этом сообщили корреспонденту ИА «Камчатка» в краевой ГИБДД.

Static.mvd.ru Автобус

ДТП произошло в воскресенье, 6 октября, на 297 км трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Водитель Nissan Terrano … не справился с управлением и выехал на встречную полосу, — рассказали в Госавтоинспекции. — Там он столкнулся с автобусом».

Отмечается, что всего в автобусе находились 22 человека (18 детей, трое сопровождающих, водитель).