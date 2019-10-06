Канзас-Сити, США, 6 октября, 2019, 22:41 — ИА Регнум. Информацию о том, пострадали ли граждане РФ в результате стрельбы в баре в Канзас-Сити (штат Канзас, США), выясняют сотрудники генерального консульства Российской Федерации в Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщается на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

Geoffrey Fairchild Стрельба

«Генконсульство (генконсульство РФ) проверяет информацию о наличии российских граждан среди пострадавших в результате инцидента», — говорится в сообщении.

Ранее в сообщении полиции города Канзас-Сити на странице в соцсети Twitter говорилось, что в ночь с 5 на 6 октября в городском баре произошла стрельба. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, еще несколько получили ранения.

Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск подозреваемых.

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