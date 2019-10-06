Париж, 6 октября, 2019, 22:17 — ИА Регнум. Рейсовый автобус «Перпиньяна — Тулуза», в котором находились 30 человек, попал в ДТП на юге Франции. Об этом сообщила радиостанция Francebleu.

Rama Скорая помощь. Франция

Авария произошла в воскресенье, 6 октября, на трассе А61.

«В результате ДТП погибла 21-летняя женщина, — передает вещатель. — 22-летний мужчина все еще находится в критическом состоянии … Еще 16 пассажиров получили ранения».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Читайте также: Во Франции в результате ДТП пострадали семь человек