Вашингтон, 6 октября, 2019, 21:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заподозрил бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена в том, что он откупился от обвинений, об этом 6 октября он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

«Семья Байдена откупилась от обвинения. А тут появляется фотография, где он играет в гольф со своим сыном Хантером», — отметил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что с удовольствием поборется с ним за пост президента Соединенных Штатов.

Напомним, вероятный кандидат на пост главы Белого Дома от Демократической партии США Джозеф Байден обвиняется в коррупции, так как его сын Хантер входил в совет директоров украинской нефтегазовой компании Burisma.