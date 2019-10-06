Москва, 6 октября, 2019, 21:28 — ИА Регнум. Писатель Нил Гейман одобрил творчество российских фанатов сериала «Благие знамения». Он опубликовал видео, снятое корреспондентом ИА REGNUM на фестивале Comic Con Russia 2019 6 октября на своей странице в Twitter.

Алена Соколова ИА REGNUM Косплей

https://twitter.com/neilhimself/status/1180895249553510400

Корреспондент ИА REGNUM Алёна Соколова «Я собрала всех буквально за полтора часа — попросила подойти в определенное место и время на площадку фестиваля. Мы сняли фото и видео, и я захотела показать это Гейману — отметила его, чтобы он увидел то, что мы сделали»

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Стоит отметить, что весной 2019 года Нил Гейман также публиковал видео российских поклонников «Благих знамений» с фестиваля «Старкон», который прошел в Санкт-Петербурге 29 и 30 июня 2019 года.