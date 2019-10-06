Киев, 6 октября, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Всех педагогов Украины с Днем учителя поздравил президент страны Владимир Зеленский. Соответствующее поздравление 6 октября глава государства разместил на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование Украины

«Поздравляю всех педагогов Украины с Днем Учителя! — написал Зеленский. — … Каждый день вы дарите своим ученикам самое ценное сокровище — знания! «

Глава государства подчеркнул, что ответственная миссия возложена на украинских учителей — воспитание новых поколений, поэтому данная профессия «должна стать для государства стратегической».

Зеленский также пожелал учителям крепкого здоровья и вдохновения.