Москва, 6 октября, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Пожелавший сохранить анонимность друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг сообщения о ее смерти, сообщает 6 октября «КП».

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"Она жива! На этом все», — сказал он.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили о смерти актрисы. Однако точное состояние здоровья артистки неизвестно.

Напомним, 12 сентября 2019 года в ряде СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк госпитализирована с раком мозга в последней стадии. Близкие ей люди предпочитают не комментировать данную ситуацию.