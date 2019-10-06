Салехард, 6 октября, 2019, 20:15 — ИА Регнум. На Ямале с 2020 года увеличится количество субсидируемых из бюджета автономного округа маршрутов. А уход авиакомпании «Аэрофлот» с маршрута Москва-Салехард не скажется на количестве рейсов из столицы ЯНАО в столицу России. Об этом заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время прямого общения в сети Instagram.

Qweasdqwe Аэропорт Салехард

Глава региона сообщил, что с 1 ноября рейсы «Аэрофлота» заместит местный перевозчик — авиакомпания «Ямал».

"Со следующего года увеличим количество рейсов, которые будут субсидироваться. Мы будем стараться, чтобы билеты подешевели по направлениям, которые наиболее востребованы», — пообещал Дмитрий Артюхов.

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» прекращает с 27 октября 2019 года полёты из Салехарда в Москву. Причиной отказа стала экономическая нецелесообразность для перевозчика,