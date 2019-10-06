Москва, 6 октября, 2019, 20:02 — ИА Регнум. 6 октября 2019 года в Москве и Московской области состоялся отборочный этап чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) под названием Moscow Programming Contest. В этом году в соревновании приняли участие 2284 человека — школьники и студенты. Рекордный результат зафиксировали эксперты Реестра рекордов России, вручив организаторам сертификат. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Соревнование было организовано Московским физико-техническим институтом при поддержке Росмолодёжи, Фонда президентских грантов, спонсорской поддержке Райффайзенбанка, МегаФона, Huawei и Яндекса. В этом сезоне студенческое соревнование Moscow Programming Contest переросло в объединенное состязание для студентов и школьников.

Квалификационный тур для студентов, эквивалентный 1/8 чемпионата мира ICPC, проходил на 18 площадках столичных и подмосковных вузов. При поддержке гранта Росмолодёжи, площадки соревнования были оснащены принтерами с запасными расходными материалами, проекторами, а менеджеры площадок получили финансовую поддержку пропорционально количеству привлечённых на площадку команд.

За право выступить в четвертьфинале ICPC (финале Moscow Programming Contest) сражались более тысячи студентов в составе 423 конкурсных команд из 35 университетов. По итогам тура в следующую стадию пробились 100 студенческих команд из разных вызов. В их числе — 15 команд из МФТИ, 10 — из НИУ ВШЭ, 2 команды МИСиС, 2 команды МГУ им. М.В. Ломоносова, одна команда МГПУ.

Абсолютное первое место среди студентов заняла команда НИУ ВШЭ Logarifmya4ka. Второй стала команда МФТИ Godnotent. Третье место досталось ещё одной команде МФТИ Fennecs. Все задачи решили всего 4 студенческие команды, среди которых вышеперечисленные победители и призёры, а также команда МФТИ «42na».

По словам руководителя регионального отбора, директора финала ICPC 2020 в Москве, проректора МФТИ Алексея Малеева, в 2020 году Московскому физико-техническому институту выпал шанс провести финал чемпионата мира ICPC в Москве и объединить сильнейшие умы современности в сердце нашей столицы, на площадке «Манежа».

«И в этом смысле радует, что в этом году мы видим на квалификационном туре небывалый ажиотаж. За 2019 год мы провели уже 9 подготовительных сборов Moscow Workshops ICPC, чтобы дать шанс студенту из любого вуза мира реализоваться на самом престижном чемпионате по программированию. Последние международные сборы этого года пройдут перед полуфиналом региона Северная Евразия, с 5 по 12 ноября на кампусе Физтеха», — подчеркнул Малеев.

Одновременно с отбором на ICPC в Московском регионе на 22 площадках школьники решали задачи очного отборочного тура Московской командной олимпиады школьников по программированию (МКОШП). Всего в соревновании, организованном Центром педагогического мастерства, приняло участие 1009 школьников в составе 341 команды. Первое место заняла команда из СУНЦ МГУ и школы №57 «Mex Foundation». На втором месте — команда «Обсуждаем задачи» из школы №2007. На третьем расположилась команда СУНЦ МГУ «Дурной бурый голубь». После основного тура МКОШП, который пройдёт на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова, лучшие команды выйдут в финал Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию.

Отбор проводился по правилам чемпионата мира ICPC на платформе Яндекс.Контест. Участники использовали один из языков программирования — C, C++, Java, Python или Kotlin. Для решения задач командам был предоставлен компьютер под управлением операционных систем Linux или Windows и пять часов времени. Участники обоих соревнований решали одинаковый комплект из 12 задач, которые составили тренеры Moscow Workshops ICPC.

Финал Moscow Programming Contest состоится 26 октября 2019 года на площадке Music Media Dome. Ожидается, на открытии четвертьфинала ICPC в Московском регионе выступит почётный гость из международного комитета ICPC, заместитель исполнительного директора ICPC Global Джефф Донахью