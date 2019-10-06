Токио, 6 октября, 2019, 19:50 — ИА Регнум. С помощью большого телескопа, расположенного в Чили, астрономы смогли увидеть огромные нити водорода, питающие скопление галактик. Об этом сообщает Science.

geralt Большой взрыв

Наблюдение подтверждает теорию, согласно которой, после Большого взрыва материя объединялась в облака и нити огромной «космической паутины». Перетекая по нитям, водород образовывал звёзды и галактики. Ранее учёные наблюдали лишь искажение и поглощение света от звёзд, проходившего сквозь нити, но сами потоки газа, питающие галактики, оставались невидимыми.

Астрономы из Токийского университета, используя очень большой телескоп Европейской южной обсерватории на Серро-Паранале в северной части Чили, смогли разглядеть святящиеся нити нагретого газа в древних галактиках, которые появились всего спустя 2 миллиарда лет после рождения Вселенной.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) создаст зонд SPHEREx для изучения первых мгновений жизни Вселенной.