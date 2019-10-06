Салехард, 6 октября, 2019, 19:37 — ИА Регнум. На северо-запад Ямала приплыли 300 моржей. Это одно из самых массовых скоплений за всю историю наблюдений этих атлантических млекопитающих. Научный факт задокументирован в Instagram Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН.

Instagram Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН Уникальный факт задокументировал фотограф Юрий Федин

Ямальские учёные сообщают, что причины массового скопления моржей могут быть как в изменении ледовой обстановки, так и в улучшении кормовых условий Байдарацкой губы.

Отмечается, что моржи прибыли на Ямал две недели назад и в группе насчитывается более 300 особей.