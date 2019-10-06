Донецк, 6 октября, 2019, 19:32 — ИА Регнум. Район школы в поселке Зайцево на севере Горловки подвергся минометному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил мэр города Иван Приходько.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел из миномета

«Идет обстрел поселка Зайцево, — отметил Приходько. — Под огнем район школы и дачи».

По его словам, украинские военные применяют минометы, а так же АГС (автоматический гранатомёт станковый).

Как передавало ИА REGNUM, 6 октября в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что при обстреле боевиками Украины посёлка Старомихайловка на территории Донецкой Народной Республики были повреждены шесть зданий.

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