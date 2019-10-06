Вашингтон, 6 октября, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Федеральной бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать допрос депутата Государственной думы Инги Юмашевой («Единая Россия») в аэропорту Нью-Йорка, сообщили 6 октября в пресс-службе бюро.

André Gustavo Stumpf ФБР

«У нас нет комментариев (по данной ситуации)», — сообщили в пресс-службе на просьбу ТАСС разъяснить причины задержания российского депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, Инга Юмашева прибыла в США на форум «Диалог Форт-Росс». В аэропорту Нью-Йорка она была задержана сотрудником ФБР, который допрашивал её в течение часа. При этом сотрудник ФБР предполагал продолжить разговор в «неформальной обстановке».

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