Киев, 6 октября, 2019, 18:58 — ИА Регнум. На Украине от президента страны Владимира Зеленского потребовали обнародовать стенограммы переговоров экс-главы государства Петра Порошенко с руководством Соединенных Штатов в период с 2014 по 2019 годы. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте украинского лидера.

Gov.ua Пётр Порошенко и Дональд Трамп

«Прошу обнародовать все телефонные разговоры президента Украины Петра Порошенко со всеми иными официальными лицами США за период с 2014 по 2019 годы», — говорится в тексте петиции, автором которой выступило частное лицо.

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В настоящее время петицию поддержали более 30 человек при необходимом минимуме в 25 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в США инициирована процедура импичмента Дональда Трампа на основании подозрений в том, что он якобы добивался от своего украинского партнёра Владимира Зеленского расследования действий сына экс-госсекретаря Джозефа Байдена в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи.

Стенограмма телефонного разговора Трампа и президента Украины Зеленского, который состоялся ещё в июле 2019 года, была опубликована Белым домом 25 сентября после скандальной утечки беседы двух лидеров.

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