Тегеран, 6 октября, 2019, 18:40 — ИА Регнум. Иран установил видеокамеры наблюдения на границе с Ираком, сообщает 6 октября агентство Mehr.

PersianDutchNetwork Ирано-иракская граница

Отмечается, что камеры были установлены «для обеспечения более эффективной защиты общей границы». Они могут передавать информацию беспилотникам, которые наблюдают за приграничной зоной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана закрыли два пограничных перехода на границе с Ираком из-за беспорядков.

Напомним, акции протеста в Ираке вспыхнули 1 октября, причиной недовольства жителей стали неудовлетворительные условия жизни — проблемы в здравоохранении, образовании, а также на рынке труда.