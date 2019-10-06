Стокгольм, 6 октября, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Делегации Соединенных Штатов и Северной Кореи покинули Швецию после переговоров в Стокгольме, сообщили 6 октября в министерстве иностранных дел королевства.

Bengt Nyman Лидингё

«Мы можем подтвердить, что обе делегации покинули Швецию. В остальном мы не даем каких-либо комментариев», — сообщили ТАСС в МИД Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительная двусторонняя встреча между США и КНДР началась в пятницу, 4 октября, в Стокгольме на острове Лидингё в конференц-зале Villa Elfvik Strand. Накануне, 5 октября, проходили рабочие переговоры.

В Госдепе США заявили, что американские дипломаты провели конструктивные консультации с коллегами из КНДР, однако высказывания корейских дипломатов не отражают духа встречи.

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