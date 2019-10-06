Токио, 6 октября, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что глава Белого дома США Дональд Трамп якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского для начала расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, не соответствует действительности. Об этом заявил украинский лидер в интервью Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«На меня (президента Украины) не оказывали давления, — сказал Зеленский. — Никаких предварительных условий (для встречи с Трампом) выдвинуто не было».

Как передавало ИА REGNUM, на основании подозрений в том, что президент США Дональд Трамп якобы добивался от украинского лидера Владимира Зеленского расследования действий сына экс-госсекретаря Джозефа Байдена в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи, ранее в США была инициирована процедура импичмента.

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